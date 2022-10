Uomini e Donne | anticipazioni oggi 27 ottobre 2022 | quasi rissa tra Ida e Roberta

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Puntata davvero movimentata quella che andrà in onda, giovedì 27, a. Si partirà, come di consueto, dagli esponenti del trono over. In particolar modo, l'attenzione si focalizzerà su Ida e Alessandro. I due stanno proseguendo serenamente la loro conoscenza, ma ci stanno andando con i piedi di piombo, specie la Platano. Ad un certo punto, però, Maria De Filippi informerà i due protagonisti di una novità. La sera prima, infatti,Di Padua e Riccardo Guarnieri si sono incontrati e sono stati a cena insieme. I due in studio ammetteranno di essersi scambiati anche un bacio. La reazione dei presenti, chiaramente, sarà estrema. Ida einizieranno a litigare pesantemente al punto da sfiorare la ...