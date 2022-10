“Una cosa grossa” GF Vip 7 | scoop sul marito di Giaele | perché è saltato tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 ottobre 2022)De Donà è al GF Vip 7 ma come ormai tutti sanno fuori ha unche l’aspetta. Matrimonio aperto, ha detto sin dal primo giorno la modella e influencer che, altranota, si è un po’ invaghita di Antonino Spinalbese nella Casa. “Certo che lui mi piace! Se non avessi avuto unnon gli avrei dato tregua – ha confidato qualche tempo fa a Charlie Gnocchi – Purtroppo se scatta il bacio poi fuori Bradford chiede il divorzio.noi abbiamo l’amore libero, ma con dei limiti. Non ci deve essere coinvolgimento. Io Anto me lo farei, ma non posso far saltare il matrimonio per questaqui dentro”. Leggi anche: GF Vip 7, Antonino Spinalbese su: “Sta sempre con me per un motivo”De Donà,...