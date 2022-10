Un successo la Charity Night per accompagnare i ragazzi con sindrome di down nelle aziende campane

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ stato un grande, una emozione unica”. E’ il commento di Carla Recupito, Presidente dell’Associazione Più in relazione alla iniziativa “Il Mondo che vorrei”, la Cahrityorganizza dall’Associazione con il patrocinio del Gruppo giovani imprenditori dell’Unione Industriale di Napoli. L’evento, la scorsa sera, al Gold Tower hotel, a Napoli ha fatto registrare una partecipazione di 200 persone. L’obiettivo quello di raccogliere fondi per sostenere il progetto che prevede uno stage lavorativo presso alcune impresedicon ladi. In particolare si sono recuperate risorse per organizzare i transfer dei. L’Associazione Più, nata i primi di Dicembre, è infatti alla seconda fase del progetto ...

Tuttobasket.net

Per il progetto "AIAP for", in questa occasione, abbiamo messo a disposizione le ... Dopo il grandedel 2020, con l'avvicinarsi del Natale, il Consiglio Direttivo dell'AIAP ha deciso di ...Grandee partecipazione nel capoluogo campano per Tennis & Friends - Salute e Sport OfficialEvent delle Nitto Atp Finals , il progetto sociale sostenuto dal Ministero della Salute che va a ... AIAP for Charity: l'AIAP racconta le attività sociali. Nota FIP Napoli, 24 ott. Adnkronos) – Grande successo e partecipazione ieri nel capoluogo campano per Tennis & Friends – Salute e Sport Official Charity Event delle Nitto Atp Finals, il progetto sociale sosten ...