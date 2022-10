Un Canadair si schianta sull’Etna | l’incidente durante lo spegnimento di un incendio

Leggi su open.online

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Unè precipitato dopo essersito alle pendici dell’Etna.è avvenuto nella zona di Linguaglossa, dove era in azione per contribuire allodi un vasto. Non si hanno notizie al momento sull’equipaggio, ma si teme la morte dei due piloti a bordo. Nel frattempo, squadre di soccorritori, carabinieri e personale del 118 sono accorsi sul luogo del. Ilaveva appena fatto rifornimento in mare, vicino a Giarre, per riprendere le operazioni didell’scoppiato vicino al monte Calcinera, quando con la carena ha urtato la costa della montagna. Questa è la ricostruzione della dinamica delda parte del comando dei Vigili del Fuoco, che ...