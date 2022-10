Ultime Notizie – Tetto contante | Letta | “Sconcertato da prime mosse governo”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) E’ durata tre ore piene la discussione della segreteria del Pd, convocata stamattina alla sede nazionale. Una segreteria allargata ai tre capigruppo e al tesoriere, con l’obiettivo di raccordare l’attività di partito con l’opposizione parlamentare. I due percorsi, è la sintesi della riunione, devono procedere contestualmente e anche il dibattito congressuale dovrà legarsi all’agenda nel Paese e in Parlamento. “Sonoper ledel– ha spiegato Enrico– Tutto avrei pensato tranne che la prima misura di politica economica fosse l’innalzamento deldel. Nella condizione di emergenza che stiamo vivendo, con l’inflazione alle stelle e la recessione alle porte, aumentare questa soglia significa fare una scelta dissennata che ...

Sky Tg24

Ultima chemio rossa per Dorita Delle Donne . La giovane di Gragnano che vive a Londra da anni, e combatte contro un tumore raro annuncia sui social con entusiasmo che la terapia sta cominciando a dare ...Diminuiscono i numeri dei nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus . Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.918 positivi su 13.864 tamponi esaminati , 91 in meno di ... Governo Meloni, le news. La premier: "Oggi inizia la sfida per risollevare l'Italia". LIVE Francesca Cipriani e Alessandro Rossi hanno parlato del loro imminente matrimonio a “Trends&Celebrities”, su Rtl 102.5 News: “Tra gli invitati Aldo Montano, Giucas Casella e…” Francesca Cipriani e ...I nuovi Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, ...