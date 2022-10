Ultime Notizie – Riforme | Flick | “Il sindaco d’Italia? C’è incoerenza rispetto alle prerogative del Capo dello Stato”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “Le due prospettive presidenzialismo e parlamentarismo presentano ciascuna degli aspetti sia positivi che negativi, tutto dipende da come vengono attuate concretamente. Ho delle perplessità anche sulla proposta di Italia viva di un(cioè di un presidente del consiglio direttamente eletto dai cittadini – ndr), perché ad oggi si continua a rosicchiare e cambiare la Costituzione senza porsi tutti i problemi che questo comporta e senza seguire il metodo previsto dalla costituzione stessa per il suo cambiamento”. Così all’Adnkronos il presidente emerito della Corte costituzionale, Giovanni Maria, rispondendo sulle recenti dichiarazioni di Matteo Renzi e Giorgia Meloni sul tema, afferma: “Il presidenzialismo non consente più la presenza di una figura terza, estranea, imparziale che con ...

Sky Tg24

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Prosegue il tour di successo di Gigi D'Alessio , che nella sessione ...ha tenuto al nord Italia nelle...La lettera di Xi Jinping a Joe Biden è stata letta nelleore durante la cena di gala del National Committee on Us - China Relations (Ncuscr) al Plaza di New York. Secondo il contenuto della ... Nuovo governo Meloni, le ultime notizie di oggi 27 ottobre. DIRETTA 27 ott 2022 - Il volume, scritto da Chris Welch, è totalmente autorizzato dalla famiglia del musicista scomparso ...Il valore delle azioni di Meta è vicino alla soglia dei 100 dollari. Solo un anno fa avevano toccato il loro picco: venivano scambiate a circa 380 dollari. Nel 2016 Facebook valeva 350 miliardi di dol ...