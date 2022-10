Ultime Notizie – Musical | il leggendario Rocky Horror Show arriva a Roma

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Torna in Italia ilrock’n’rolldi Richard O’Brien. Dopo le tappe di ottobre a Milano e Trieste,, al Teatro Olimpico dall’1 al 6 novembre per la stagione dell’Accademia Filarmonicana in collaborazione con Lsd Edizioni,. Fra gli spettacoli più amati e applauditi di sempre,fra i più audaci degli ultimi cinquant’anni, ha sedotto con la sua trasgressività intere generazioni di spettatori, conquistando anche i benpensanti più integerrimi e trasformandoli in devoti fan con corsetto e calze a rete. La meravigliosa creatura di Richard O’Brein ha viaggiato in più di 30 paesi, è stata tradotta in più di 20 lingue, e ne è stata tratta una versione cinematografica nel ’75 ...