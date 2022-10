Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna | 657 casi e un morto | bollettino 27 ottobre

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Sono 657 i nuovidiregistrati27insecondo i dati deldiffuso dalla Regione. Si registra anche 1 decesso nella Asl di Sassari. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3139 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 (-1), i pazienti ricoverati in area medica sono 87 (-2) mentre sono 7802 idi isolamento domiciliare (+8). Lo rende noto la Regione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... il crime trova nuova linfa in streaming, recensioni e guide all acquisto sui migliori ...È probabile che, nelledue settimane prima delle elezioni di metà mandato, queste operazioni ... sempre camuffate da articoli di testate dilocali e pubblicate su Facebook e Instagram: L'... Ucraina ultime notizie. Israele agli Usa: «Abbiamo le prove dell'uso di droni iraniani in Ucraina» AGI - Le autorità iraniane hanno posto agli arresti domiciliari i familiari di Mahsa Amini, la 22enne deceduta il mese scorso mentre era sotto custodia della polizia per la morale a Teheran e la cui ...Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre 10 serie tv da vedere in estate 2019 Trust Me L'amica geniale The Handmaid's Tale Gomorra - La serie Tredici ...