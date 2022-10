Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 6 173 contagi e 26 morti | bollettino 27 ottobre

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Sono 6.173 i nuovida coronavirus27in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 26. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 36.623 tamponi effettuati, per un tasso di positività che si attesta al 16,8%. Tra i principali dati di, ilevidenzia un lieve aumento dei ricoverati in terapia intensiva, 23 quelli registrati da, pari a un caso in più di ieri e un deciso calo, invece, negli altri reparti: 1.108 quelli riscontrati, 47 in meno rispetto all’ultima rilevazione. Aumentano i decessi, 26 quelli in più di ieri, che portano il totale da inizio pandemia a 43.038. A livello provinciale, i nuovi casi sono 1.849 a Milano, 700 dei quali a Milano città; ...

Sky Tg24

Angel Di Maria risponde così alle polemiche nate nelleore dopo la diffusione di un'... Per favore smettete di inventare, sono molto felice in questo grande club, molto felice in questa ...Sono 31.760 i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelle24 ore, contro i 35.043 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute . Le vittime sono 94 contro le 93 di ieri. Il tasso di positività è 15,43 (ieri era al 16,16). I ... Nuovo governo Meloni, le ultime notizie di oggi 27 ottobre. DIRETTA Dopo il buon esordio di una settimana fa, esordio vincente a Zurigo per 2-0, le bianconere tornano in campo questa volta all’Allianz Stadium affrontando la compagine europea più forte degli ultimi ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...