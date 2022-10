Ultime Notizie – Caserta | uccisa da colpo accidentale di fucile | arrestato 23enne

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 27 ottobre 2022)da undiesploso accidentalmente in camera da letto. E’ successo ieri sera a Riardo, in provincia di. I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Capua e della stazione di Pietramelara hannoin flagranza per omicidioso unmoldavo, responsabile dell’omicidio di una 28enne residente a Teano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 22.30 di ieri i due si trovavano in camera da letto dell’abitazione della famiglia della ragazza quando il, dopo aver imbracciato unsemiautomatico lasciato incustodito sul letto, avrebbe puntato l’arma contro la ragazza colpendola con unesploso accidentalmente. E’ stato lo stesso ...