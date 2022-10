Uk | la nuova squadra di Rishi Sunak tra rimpasti e compromessi | i profili E il premier ridà il posto alla ministra anti-immigrazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tra le curiosità, le speranze e le preoccupazioni dei britannici, ladiè partita con la missione di riparare la ‘profonda crisi economica‘, come l’ha descritta il nuovo, e ridare stabilità al paese. La: gli (ex) nemici – Il primo inquilino di origini indiane a Downing Street ha formato un gabinetto di 22 ministri di cui solo 6 donne (il 27% contro il 35% di presenze femminili nel governo uscente Truss), altri 4 rappresentdigenerazione (tra cui l’astro nascente del partito Kemi Badenoch al Commercio Internazionale, e sottosegretario per le Pari Opportunità che a 42 anni, come, ha già al suo attivo scandali e dichiarazioni controverse in tema LGBT), oltre a 9 ex remainer convertiti ...