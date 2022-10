UFFICIALE – Lozano nei pre-convocati per il Mondiale

Tutto Napoli

Tridente offensivo formato da Politano, in vantaggio su, Osimhen e Kvaratskhelia. QUI ... accessibile da cellulare e tablet o sul sito. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale ...... Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Lobotka, Zambo Anguissa, Zieliski;, Raspadori, ... Kolainac (coscia) In dubbio : nessuno In diffida : Bailly Scarica l'appdella Champions ... UFFICIALE - Messico, Lozano nei pre-convocati per il Mondiale Come ampiamente previsto, Hirving Lozano è nella lista di 31 calciatori scelti dal ct Gerardo Martino, tra i quali dovrà poi scegliere, successivamente, i 26 che prenderanno parte alla spedizione mond ...José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli di Spalletti. Le sue dichiarazioni José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli pre ...