Uefa | aperta inchiesta contro il Psg | pronte sanzioni per striscioni pro Palestina

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’ha aperto un’su quanto accaduto in Psg-Maccabi Haifa, sfida della quinta giornata di Champions League. Lo spiega L’Equipe, che riferisce di un concreto rischio dinei confronti del club francese, a causa delle bandiere palestinesi e dello striscione pro Gaza mostrati nella sfida con gli israeliani, viste dal board del calcio europeo come un pericoloso e provocatorio messaggio di natura offensiva. Lo striscione “Gaza esiste, Gaza resiste,libera” potrebbe portare a una sanzione nei confronti dei parigini, al contempo anche l’Haifa rischiaper uso massiccio di fuochi d’artificio. SportFace.

