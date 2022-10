Udinese | un fondo americano spinge per l’acquisto Valutazione da 200 milioni

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Secondo The Athletic unstarebbendo perdell’dei Pozzo Secondo quanto riportato da The Athletic, la famiglia Pozzo avrebbe intavolato una trattativa per vendere una quota significativa dell’a un investitore. L’accordo dovrebbe prevedere anche una quota di minoranza del Watford, probabilmente intorno al 10% del totale. A tentaredel club friulano sarebbe ilstatunitense 890 Fifth Avenue Partners, specializzato in investimenti nel campo dei media e dello sport. Secondo il portale sarebbe Patricio Teubale, esperto di media, a guidare l’af. Il club friulano ha unadi circa 200. L'articolo proviene da ...

