Ucraina | Meloni sull’invio di armi | “Negoziato? Unica via è che ci sia equilibrio tra le forze in campo” Auspicio o strategia?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “L’possibilità di favorire unè che ci sia untra lein”. Ha usato queste parole Giorgiadurante la sua replica di mercoledì al Senato per sostenere il continuo invio dida parte dell’Italia a Kiev. Secondo la presidente del Consiglio, “la pace si ottiene sostenendo l’, consentendogli di difendersi, è la geopolitica”. Per, quindi, l’unico modo per aprire una via diplomatica sarebbe continuare ad armare Kiev, fino a quando sulnon arrivi ad avere la stessa forza militare della Russia: a quel punto, seguendo questo ragionamento, lo stallo nel conflitto renderebbe possibile ile il cessate il fuoco. La premier ...