Ucraina | Kadyrov attacca | “Combattiamo i satanisti”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – Le forze russe stanno conducendo una “lotta senza compromessi contro i” e le città ucraine devono essere “cancellate dalla faccia della Terra”. Lo ha affermato il leader ceceno e alleato del presidente russo Putin, Ramzan, in un messaggio su Telegram. Ieri il leader ceceno aveva invocato la “jihad a cui tutti devono partecipare” contro l’e anticipava una offensiva. “Abbiamo deciso non di difenderci, ma dire”, affermava in un video pubblicato su Telegram, dove è seguito da tre milioni di persone. “Sono decisamente insoddisfatto per la situazione in cui ci troviamo, ma chi è al comando capisce le cose più di me”, aveva poi sottolineato, con una nuova stoccata ai vertici della Difesa in Russia. “Non ci fermeremo. Non a Zaporizhzhia, non a Kherson. Odessa, Kiev e Kharkiv ...