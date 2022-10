LA NAZIONE

Secondo un'indagine del portale Holidu è infatti Lucca la prima tra le 30 destinazioni più amate per l'ultimo fine settimana di ...Questo trend sollecita il Comune di Napoli, con Cultura e, a proporre calendari di eventi a ... 'Un fine settimana, complice ildi Ognissanti, in cui l'occupazione alberghiera - stando ai ... Turismo, ponte Ognissanti: boom di prenotazioni in Toscana grazie al Lucca Comics Milano, 27 ott. (Adnkronos) - Per il ponte del 1 novembre la Lombardia beneficerà della voglia di spostarsi e di prendere un momento di pausa dalle attività quotidiane. Anche grazie al calendario ...ACQUALAGNA – Acqualagna, dopo la giornata fantastica di domenica per il taglio del nastro, si prepara al lungo ponte di Ognissanti (29 ... cerimonia di consegna della targa “Comune Amico del Turismo ...