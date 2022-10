Turismo in Bergamasca | l’Aci guarda al futuro con proposte | scenari e progetti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Bergamo. Viaggio neldel, con gli occhi puntati sull’immediato di Bergamo e Brescia capitali d’Italia 2023 e, più in là, le Olimpiadi invernali del 2026. A organizzarlo è stato l’Automobile Club di Bergamo, che il 16 marzo scorso ha messo in campo una Commissione ad hoc, quella dele della Cultura. Nella mattinata di ieri c’è stato un convegno nello Spazio Viterbi, in Provincia, con interessanti “stazioni” dell’itinerario per mettere a fuoco icon arrivo alla valorizzazione dell’immenso patrimonio di cui è ricco il territorio. E la voce “territorio” è stata tra le più ricorrenti, insieme ad ACI, Provincia, prossimità, sviluppo sostenibile, strade, capillarità, sistema… Ha aperto i lavori il presidente ACI Bergamo, Valerio Bettoni che ha ricordato come fra i compiti statutari, oltre i ...