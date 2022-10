Truffa Superbonus 110 | sei arresti a Roma | 12 milioni di fatture per lavori mai eseguiti

Attraverso professionisti compiacenti, dei pluripregiudicati emettevano fatture false e poi rivendevano il credito di imposta ad altre società ...I finanzieri di Polizia Valutaria di Roma hanno sequestrato oltre 4 milioni e mezzo di euro perdel '110%'. Eseguite 6 misure cautelari personali per fatture false,aggravata e autoriciclaggio. tvi/gsl SponsorTrucchetti per ottenere in maniera indebita il «superbonus 110%». Questa l’accusa che ha portato ... I reati contestati sono emissione di fatture per operazioni inesistenti, truffa aggravata e ...Si tratta di soggetti residenti nella provincia di Roma che - sulla scorta degli elementi sinora acquisiti - sono state ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di emissione di fatture per ...