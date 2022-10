Il Corriere della Città

... ha infattila piena disponibilità della società Tua (Trasporto unico abruzzese) che metterà a disposizione mezzi non inquinanti (i miniRampini) per coprire il tragitto di 3,9 chilometri ...Una giornata infernale per i pendolari che hannodifficoltà a spostarsi per la città ... Questa soluzione si è rivelata efficace a metà, visto che is ono stati presi d'assalto dai ... Trovato bus per disabili pieno rifiuti in VI Municipio: appartiene a un senza fissa dimora, proprietario di altri 50 veicoli Sono note, ormai da anni, le condizioni di degrado in cui versa una parte di territorio del VI Municipio, toccando in particolare la zona di Tor Bella Monaca. Nel tour dedicato alla ricerca di discari ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...