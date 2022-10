Transgender si suicida a 19 anni | Arcigay Napoli | “Profondo dolore”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Siamo profondamente addolorati dalla notizia della morte di Chiara, una giovane trans di 19che si è tolta la vita nella sua abitazione di, approfittando dell’assenza della madre. Sono proprio questi tipo di situazioni che hanno portato all’istituzione adella Casa delle Culture e dell’Accoglienza, nata con il sostegno del Comune di, delle istituzioni, degli enti locali e le associazioni del territorio per dare una risposta alle persone lgbtq+, sostenendole da un punto di vista legale, medico e psicologico“. Così in una nota l’di. “In particolar modo a Portici è operativo il Consultorio InConTra rivolto proprio alle persone(anche minorenni) per sostenerle nella ...

Unadi 19 anni, Chiara, si è tolta la vita nella sua abitazione di Napoli, mentre la madre non era in casa. Lo rende noto il Gay Center di Roma, al cui numero verde contro l'omotransfobia la ...Chiara,a 19 anni anche per omotransfobia . Unadi 19 anni, Chiara , si è tolta la vita nella sua abitazione di Napoli , mentre la madre non era in casa. Lo rende noto il Gay Center di ...Vittima di bullismo e discriminazione perché transgender, Chiara, una ragazza di 19 anni si è tolta la vita nella sua abitazione a Napoli. Un dramma che viene raccontato dal Gay Center di Roma, a cui ...Chiara, suicida a 19 anni anche per omotransfobia: aveva denunciato violenza e bullismo, è morta a Napoli, sola ...