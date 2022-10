(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Duecento militari del Comando ProvincialeGuardia didi Reggio Calabria e dello S.C.I.C.O., sotto il coordinamentolocale ProcuraRepubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Dott. Giovanni Bombardieri, stanno eseguendo – con il supporto di altri Reparti del Corpo, nelle province di Reggio Calabria, Catania, Messina, Vibo Valentia, Salerno, Milano e Pavia – provvedimenti restrittivilibertà personale, emessi dalla Sezione G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti di nr. 24 soggetti (nr. 15 in carcere e nr. 9 ai domiciliari) coinvolti in undi sostanze. L’attività in rassegna costituisce lo sviluppo di una precedente ...

anteprima24.it

...detective e un vedovo solitario con tendenze suicide devono collaborare in una indagine su un omicidio che sfocia in una guerra totale contro una banda di criminali legati al...Lo studiodi design e innovazione CRA - Carlo Ratti Associati, Office for Living Architecture (... evitando cosìe piccoli corsi d'acqua elevando il punto di vista sulla natura ... Traffico internazionale di stupefacenti: l'operazione della Finanza tocca anche il Salernitano Al via il nuovo volo diretto da Milano ad Atene con il decollo del primo collegamento operato da SKY express dall'aeroporto internazionale di Milano Malpensa verso l'aeroporto internazionale di Atene ...Il solo traffico internazionale in tutti i porti è calato globalmente del -3,5% Lo scorso mese i porti cinesi hanno movimentato 1,31 miliardi di tonnellate di merci, con un incremento del +1,6% sul se ...