Tour de France 2023 | Tadej Pogacar | “Il percorso mi piace molto Ho voglia di sfidare Evenepoel”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Si è alzato il sipario suldeed ovviamente non sono mancati i giudizi da chi saranno i grandi protagonisti della Grande Boucle. Uno dei più attesi è sicuramente, che vuole ritornare a Parigi con quella maglia gialla che gli è sfuggita lo scorso anno per mano del danese Jonas Vingegaard. Lo sloveno con ogni probabilità sarà ancora l’uomo da battere e punta a conquistare il suo terzodella carriera. E’ unsicuramentecontento del nuovodella corsase, come riporta Cyclingpro: “Ilmie la partenza nei Paesi Baschi sarà entusiasmante. Le cose si faranno subito difficili con le tappe sui ...

Aumentano i Gpm (ben 30 in programma) e scendono i km a cronometro (solo 22) per chi andrà a caccia della maglia gialla di ...Molto interessato si è dimostrato anche Christian Prudhomme, Presidente dell'AIOCC e direttore generale delde. (Foto in allegato). L'esposizione, promossa dall'Associazione Tre Valli ...In data odierna è stato presentato il percorso ufficiale del Tour de France 2023. Si parte dai Paesi Baschi e si conclude sugli Champs Elysées ...Aumentano i Gpm (ben 30 in programma) e scendono i km a cronometro (solo 22) per chi andrà a caccia della maglia gialla di Parigi ...