Torino | Radonjic svela | «Juric e non solo | ecco perchè sono qui»

(Di giovedì 27 ottobre 2022)racconta il suo arrivo nella formazione granata: le dichiarazioni dell’attaccante serbo Nemanjaha raccontato il suo arrivo alalla Gazzetta dello Sport. LE PAROLE – «In estate ho detto al mio procuratore: “Voglioil Toro”. Mi piaceva l’idea di tornare in Italia e volevo lavorare con. Prima di firmare, il mister mi disse: “Ho bisogno di te”. Ho trovato un club che mi posto al centro, è stato fondamentale. Ho talmente voluto ilche ho rinunciato anche a una parte del mio vecchio ingaggio. Il momento più difficile della mia carriera è stato al Benfica, perché dopo poche gare mi infortunai a un flessore. Una volta guarito non c’era più il tecnico che mi aveva voluto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

racconta il suo arrivo nella formazione granata: le dichiarazioni dell'attaccante serbo Nemanjaha raccontato il suo arrivo alalla Gazzetta dello Sport. LE PAROLE - "...spiega anche la scelta di indossare la maglia granata: "Mi piaceva l'idea di tornare in ... Ho talmente voluto ilche ho rinunciato anche a una parte del mio vecchio ingaggio". - foto ...Il Torino sarà il prossimo avversario del Milan in campionato quando domenica alle 20.45 le due squadre scenderanno in campo all'Olimpico Grande Torino. Uno dei giocatori granata ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...