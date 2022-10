Torino - Il bus senza conducente resta senza passeggeri

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Sebbene nel cronoprogramma sembrasse chiaramente un azzardo, in questi giorni i bus a guida autonoma diavrebbero dovuto imbarcare i primi. A pieno carico, 14 volontari che avrebbero viaggiato pure gratuitamente sui due chilometri di tracciato sperimentale predisposto nell'area degli ospedali cittadini. Cosa che non accadrà per un po' di tempo ancora: la coppia di minibus driverless che, secondo l'amministrazione e l'entusiasta stampa locale, avrebbero consegnato ail record della categoria (la prima città italiana ad averli messi in esercizio), dovrà invece macinare ancora molta strada per poter arricchire la sua intelligenza e maturare sempre più raffinati processi decisionali. Un'area di sviluppo della guida autonoma, quella delle reazioni degli shuttle alle infinite situazioni e dinamiche stradali che, ...

C'è una ragione precisa per cui i bus automatici di Torino viaggiano vuoti e la colpa non sarebbe dell'intelligenza artificiale, bensì degli altri automobilisti.