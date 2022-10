Tony Tammaro | «Patrizia era la figlia di una mia vicina di casa | la madre la chiamava dal balcone» 

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il Corriere del Mezzogiorno intervista Vincenzo Sarnelli, in arte. Napoletano del Rione Alto, il 27 dicembre sarà in concerto al Palapartenope. Tutto già sold out in prevendita. Da anni canta “i tamarri“. La sua canzone più celebre è sicuramente ““. Racconta chi era. «Ladi una signora che abitava al piano di sotto al Rione. Lei non l’ho mai conosciuta, ma laripeteva come un mantra “” quando ladal. La cosa mi sembrava musicale. Presi la chitarra e ci feci una canzone». Per le altre canzonidice di essersi ispirato a vecchie zie o cugine tamarre. «Il più delle volte mi sono ispirato a vecchie zie e a qualche cugina tamarra di mia mamma». La ...