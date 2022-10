Toile Iconographe | Valentino presenta il nuovo logo

Valentinoè il nuovo pattern ipnotico d'ispirazione anni Settanta, fatto di motivi grafici all - over che enfatizzano i capi e accessori. Il Vlogo dà vita a un affascinante gioco cromatico che ...Come era stato per il colore PPPink nella passata stagione, un capitolo importante della collezione di Valentino è rappresentato da 'Valentino', una celebrazione del VLogo che si trasforma nel pattern che per la prima volta veste il pret - à - porter e gli accessori Valentino Garavani. A questo nuovo motivo è stata dedicata ...Arriva il nuovo logo Valentino in stile Anni '70 con la collezione Toile Iconographe. La nuova collezione Toile Iconographe di Valentino bagna l’esordio del nuovo logo della casa di moda italiana. La ...RANRA, lo studio di design con sede a Londra e Reykjavík, ha collaborato con Salomon per una reimmaginazione surreale della Cross Pro.