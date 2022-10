“The Watcher” | la nuova serie Netflix da record di Ryan Murphy

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Life&People.it Ciò che più ci spaventa è il terrore della normalità, l’idea che dietro a situazioni di vita quotidiana si possano nascondere orrori indicibili. Questo, in poche parole, è il concept dietro a The, lacreata dache negli ultimi giorni sta registrando numerisu, appassionando giorno dopo giorno un pubblico sempre più nutrito. The: l’inquietante banalità dell’ordinario La trama di per sé non brilla per originalità ed è di fatto molto semplice e lineare, oltre a ricalcare una storia già vista diverse volte in molti altri horror: protagonisti sono i membri di una famiglia apparentemente normale che decidono di comprare una grande casa nei sobborghi di una cittadina americana, ...