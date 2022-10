Tetto contanti | Governo vuole alzarlo | ecco come può cambiare

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “Non c’è nessun nesso tra i limiti all’utilizzo del contante e l’evasione fiscale, per questo ilinnalzerà ilattuale dei 3.000 euro che oltretutto penalizza i più poveri”. Alza subito la temperatura, la Premier Giorgia Meloni che annuncia la svolta dopo che la Lega in mattinata aveva depositato una proposta di legge per portare la soglia a 10mila euro. “contante salirà” “Alzare ildi spesa in denaro contante dagli attuali 2mila a 10mila euro è una proposta di buonsenso della Lega, in linea col programma del centrodestra e con altri Paesi europei: Meno burocrazia, più libertà”, ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L’opposizione insorge: da Giuseppe Conte, per il M5S, che grida al ritorno delle valigette di, al Pd che lo considera ...

Secondo Conte invece alzare ildel contante significa "premiare chi va in giro a fare ... e non sono persone povere, perché quelle "di solito non vanno in giro con 10mila euro inin ...In Italia la soglia dovrebbe scendere da 2mila a 1.000 euro il primo gennaio 2023, ma la Lega ha avanzato una proposta di legge per alzarla a 10mila euro. Secondo i dati dello European Consumer ...Giorgia Meloni nel suo intervento al Senato, in replica alle dichiarazioni sulla fiducia, conferma le intenzioni della sua maggioranza sulla questione: "Metteremo mano al tetto al contante, sono ...ROMA. “Non c'è nessun nesso tra i limiti all'utilizzo del contante e l'evasione fiscale, per questo il Governo innalzerà il tetto attuale dei 2000 euro che oltretutto penalizza i più poveri”. E' la pr ...