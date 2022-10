Tetto al contante | Caracciolo | Se hai 10mila euro cash non sei un povero

Leggi su lastampa

(Di giovedì 27 ottobre 2022) "Nell'era della moneta elettronica questa discussione lascia un po' il tempo che trova, perché se dovesse applicarsi veramente un provvedimento di questo tipo ci riporterebbe indietro di diversi anni". Lo ha detto il direttore di Limes, Lucio, durante la puntata di 'Otto e Mezzo', in onda su La7, in merito alla proposta di legge della Lega che prevederebbe di far salire ailall'uso del. "Nel momento in cui l'Italia sta per entrare in recessione e l'inflazione va sulle due cifre, che un governo si impegni pro o controin contanti significa parlar d'altro".