Tetto al contante | Caracciolo a La7 | “Soglia a 10mila euro aiuta i meno abbienti? Se hai quella cifra in contanti non sei povero”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “L’aumento deldelavvantaggerebbe i più poveri? Innanzitutto, se haiin, non sei. In secondo luogo, nell’era della moneta elettronica, un provvedimento del genere ci porterebbe indietro di diversi anni e saremmo un po’ fuori dal contesto internazionale”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore di Limes Luciocommenta la decisione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni di innalzare ilattuale delda 3mila a, su proposta della Lega. A difendere la svolta annunciata da Meloni è Italo Bocchino, ex parlamentare del Pdl e direttore del Secolo d’Italia, ma ...