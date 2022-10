Tetto ai contanti | perché il governo Meloni vuole alzarlo e cosa hanno detto davvero Bankitalia e Bce

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’aumento fino a 10 mila euro delal contante è la prima proposta in maniera fiscale del centrodestra. Ad avanzarla ieri, depositando un disegno di legge alla Camera, è stato il deputato della Lega Alberto Bagnai. Subito dopo la premier Giorgiaha confermato di voler aumentare il, attualmente sulla soglia dei 2 mila euro, nella prossima Legge di Bilancio. «Ci sono paesi in cui il limite non c’è e l’evasione è bassissima, sono parole di Piercarlo Padoan ministro dei governi Renzi e Gentiloni», hala premier. Dimenticando che lo stesso Padoan ha in seguito dichiarato che alzare ilfu un errore e che lui era contrario. La motivazione dell’innalzamento del, secondo la maggioranza, è oggi quella di favorire «il buonsenso, meno burocrazia e più libertà» ...

Una contraddizione per un governo che vuole mettere mano alai. E per una leader che durante gli anni all'opposizione ha criticato il Grande Fratello Fiscale . Ovvero l'incrocio tra ...Felici eIn primo luogo vediamo l'attuale legislazione sulaiin Italia . Al momento da noi ilè fissato a 2.000 euro per effetto di un emendamento inserito dalla Lega ..."Ci sono paesi (la Germania) in cui il limite non esiste, ma l'evasione fiscale è bassissima", ha ricordato Giorgia Meloni. L'avrà anche detto Pier Carlo Padoan, ma è una polemica antica, non infondat ...