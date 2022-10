Terrorismo internazionale | arrestato giovane pugliese ' Pronto a morire per razza bianca'

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Secondo gli inquirenti aveva armi in casa, era in grado di costruire ghost gun. I pm: 'Allarmanti analogie con la strage di ...

Un giovane pugliese , accusato di arruolamento con finalità die di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, è stato arrestato e portato in carcere dalla Polizia. Le indagini erano ...Secondo gli inquirenti aveva armi in casa, era in grado di costruire ghost gun. I pm: 'Allarmanti analogie con la strage di ...Terrorismo internazionale è l'accusa pesantissima con cui è stato arrestato un ragazzo a Bari. Si ritiene che appartenga all'organizzazione terroristica ...Secondo gli inquirenti aveva armi in casa, era in grado di costruire ghost gun. I pm: "Allarmanti analogie con la strage di Buffalo" ...