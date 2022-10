Terrorismo | arrestato suprematista in Puglia | ' Pronto a morire in difesa della razza bianca' Si ispirava a Breivik e Traini Le minacce a

In casa dell'uomo sono stati trovati una carabina, una pistola a pallini, una balestra, armi da taglio e mazze da baseball con impressa la svastica nazista. Anche una custodia con nomi di responsabili ...suprematista in Puglia: 'Pronto a morire in difesa della razza bianca'. Si ispirava a Breivik e Traini. Le minacce a Liliana Segre Mara Cagol, svolta nelle indagini sul caso ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Un giovane pugliese, accusato di arruolamento con finalita' di terrorismo internazionale e di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, e' stato ...