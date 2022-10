Terrorismo | arrestato a Bari seguace movimento suprematista Usa Minacce anche alla Segre

Giovane pugliesedalla Polizia di Bari perinternazionale. Il 23enne Luigi Antonio Pennelli, originario di Acquaviva delle Fonti e residente a Sammichele di Bari è accusato di reati di ...In casa dell'uomo sono stati trovati una carabina, una pistola a pallini, una balestra, armi da taglio e mazze da baseball con impressa la svastica nazista. Anche una custodia con nomi di responsabili ...“Pronto a gesto estremo a difesa della razza bianca”: giovane pugliese suprematista arrestato a Bari con l'accusa di Terrorismo internazionale ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...