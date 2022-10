Terrore al centro commerciale di Assago | tra gli accoltellati anche il calciatore Pablo Marì del Monza

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Momenti dioggi pomeriggio nelMilanofiori ad, alle porte di Milano. Un uomo ha fatto irruzione nel supermercato Carrefour armato di un’arma bianca ha accoltellato a casaccio alcuni clienti. Cinque persone sono rimaste ferite: due sarebbero gravissime. L’aggressore è stato bloccato dai carabinieri, si tratta un uomo di 46 anni. Sul posto sono intervenute sette ambulanze, due automediche e l’elicottero inviato dal 118. La tentata strage è avvenuta alle 18,30: il 46enne, di nazionalità italiana, avrebbe afferrato un coltello, iniziando a colpire, senza alcuna ragione, personale dei negozi e clienti. Tra i cinque feriti un ragazzo di 28 anni, uno di 30 e un uomo di 40. Tre dei feriti si trovano in condizioni gravissime, uno di essi è in pericolo di vita. Al momento non si esclude nessuna ...