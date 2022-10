Terremoto in Rai! Memo Remigi silurato da Serena Bortone | “Ha palpato Jessica Morlacchi”

RaiNews

Sta accadendo un vero e proprioin queste ore in, in seguito alla notizia lanciata da Dagospia e successivamente confermata in apertura di trasmissione da Serena Bortone, che vede il cantante ormai ex volto fisso del ......la palpata in diretta suUno Dagospia ha aggiunto un ulteriore tassello all'accaduto, scrivendo che, previa consultazione di fonti attendibili, l'episodio avrebbe innescato un piccolo... Terremoto nelle Filippine, forte scossa di 6.4. 26 feriti, chiude l'aeroporto Esplode il caso Memo Remigi. Il cantante è accusato di aver compiuto una molestia in diretta su Rai 1. Siamo a Oggi è un altro giorno, trasmissione del pomeriggio di Rai 1 condotta da Serena Bortone, ...Esplode il caso Memo Remigi in Rai: ad annunciarlo è Dagospia Con i dovuti piedi di piombo si va a rendere partecipi gli spettatori che amano ...