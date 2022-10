Tennis | Sinner ai quarti a Vienna | sfiderà Medvedev

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il 21enne di Sesto Pusteria regola in due set Cerundolo(AUSTRIA) - Obiettivo centrato per Jannik, che stacca il biglietto per idi finale dell'"Erste Bank Open", Atp 500 dotato ...

Perora la sfida contro Daniil Medvedev, testa di serie numero 1: il russo si è aggiudicato tutti e tre i precedenti, l'ultimo alle Atp Finals dello scorso anno. Il torneo in diretta su Sky Sporte in streaming su NOWai quarti del torneo di Vienna! Cerundolo battuto 7 - 5, 6 - 3 Jannikvola ai quarti di finale di Vienna grazie al ...Il 21enne di Sesto Pusteria regola in due set Cerundolo VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Obiettivo centrato per Jannik Sinner, che stacca il biglietto per i quarti di finale dell'"Erste Bank Open", Atp 500. Senza brillare particolarmente, Jannik Sinner ha battuto in due set l'argentino Francisco Cerundolo, qualificandosi ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Vienna.