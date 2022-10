Tennis | Matteo Berrettini riprende ad allenarsi | recupero per Parigi-Bercy? Coppa Davis | l’obiettivo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Come riportato nell’intervista concessa al Corriere dello Sport, l’infortunio è meno grave per. L’azzurro, fermo ai box nuovamente questa stagione per un problema al piede sinistro, vuole comunque chiudere degnamente il 2022. Il romano, infatti, si sta allenando ed è intenzionato a disputare quello che il calendario propone, ovvero il Masters1000 die soprattutto la2022. Il sogno delle ATP Finals è definitivamente tramontato pere quindi i target sono quelli citati. Indicazioni positive in merito arrivano dalle sue pubblicazioni su Instagram dove ilta del Bel Paese ha postato una storia nella quale era intento ad. Una buona nuova? Lo scopriremo nei prossimi giorni. In ...

182 ATP), protagonista dell'eliminazione all'esordio diGigante. Per entrambi si tratterà del primo confronto diretto in carriera. ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO ...Il passaggio più interessante dell'intervista rilasciata daal Corriere dello Sport è quello relativo all'impatto che ilsta avendo in Italia, sia sotto l'aspetto pubblico che social. ...Matteo Berrettini parla della mancanza della sensibilità che al giorno d'oggi si trova nel dibattito sui social.Berrettini non è il solo a dover fare i conti con un destino "dispettoso": ecco chi, come lui, è in caduta libera e non può farci niente.