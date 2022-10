Tennis | Atp Vienna | Sinner ai quarti di finale

Per Sinner ora la sfida contro Daniil Medvedev, testa di serie numero 1: il russo si è aggiudicato tutti e tre i precedenti, l'ultimo alleFinals dello scorso anno. - foto LivePhotoSport - . glb/...Jannik Sinner conquista il pass per i quarti di finale del torneo500 di Vienna grazie al successo con l'argentino Francisco Cerundolo, numero 29 del ranking, ...in diretta su Sky Sporte in ...Vienna, 27 ott. – (Adnkronos) – Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.349.180 euro). L’altoatesino, numero 12 del mondo e 6 del seedi ...Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Vienna, battendo in due set l'argentino Francisco Cerundolo, col punteggio di 7-5, 6-3. (ANSA) ...