Telepass sostiene lo sci per tutta la stagione invernale 2022/2023

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) –il settore sciistico, il comparto turistico del nostro Paese e tutti gli sciatori annunciando un’iniziativa che si propone di contrastare l’aumento dei costi a carico degli operatori del settore e delle famiglie: chi attiva il servizio di pagamento dello Skipass tramite l’appriceverà un cashback del 15% sulle discese effettuate in tutti i comprensori convenzionati. L’iniziativa durerà per l’intera, dal 1° dicembreal 31 marzo. Inoltre, ove disponibile, così come già negli anni passati, a fine giornata l’utente vedrà applicata la miglior tariffa accordata dal comprensorio sciistico relativamente al servizio, in base agli orari effettivi di accesso agli impianti. Il ...