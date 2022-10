Supplenze Ata | autorizzate più assunzioni no organico Covid per sicurezza degli alunni e funzionamento delle segreterie Ecco dove

(Di giovedì 27 ottobre 2022)del personale ATA per l'anno scolastico 2022/23: l'USR Umbria comunica l’attivazione di ulteriori posti in deroga di collaboratore scolastico. Si tratta di posti che saranno assegnati con contratto al 30 giugno 2023, in deroga all'di diritto già costituito. L'articolo .

...accessorio va assegnato a tutto il personale, senza alcuna distinzione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e determinato e nemmeno rispetto alle diverse tipologie di. Il ...... dove il tribunale del Lavoro ha restituito 1.646 euro più interessi a una docente per le...hoc per rivendicare il diritto alla riscossione di RPD (per i docenti) e CIA (per il personale) ...Stipendi precario personale ATA, una nuova sentenza del Tribunale di Foggia riconosce il diritto a percepire il CIA.Nella giornata del 21 ottobre il Ministero ha fornito i dati ufficiali e definitivi (o quasi) per quanto riguarda le immissioni in ruolo 2022/2023. E come già anticipato dalle prime stime, non si trat ...