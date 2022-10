La Gazzetta dello Sport

Continua a punteggio pieno Perugia che batte anche la Lube a Civitanova nel secondo anticipo dell'undicesima giornata.Red Bull campione, nel nome del padre. Le blu vincono il Mondiale e interrompono ilMercedes tra i costruttori che durava dal 2014. Max Verstappen cowboy in Texas in una gara ...-19:... Superlega, dominio Perugia: Civitanova si inchina Perugia sconfigge in quattro set Padova nella partita valevole per la quarta giornata della Superlega 2022/2023 di volley maschile.Lega Serie A si è riunita oggi in assemblea per discutere di alcuni temi importanti per il futuro del campionato, dalle licenze ai diritti tv passando anche per i fondi. Al ...