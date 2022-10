Super Banchero non basta | Orlando al tappeto a Cleveland

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Paolofa festa, un pò meno. La quasi ventenne ala-centro di Seattle con cittadinanza italiana, prima scelta assoluta al Draft 2022, ruba ancora la scena nella notte italiana della regular-season dell’Nba. L’azzurro termina a referto da top-scorer con 29 punti, 8 rimbalzi e 4 assist in 37 minuti di impiego sul parquet del Rocket Mortgage FieldHouse di, dove però a vincere sono i Cavaliers, che si impongono sui Magic per 103-92. Al quintetto della Florida, dunque, nonun’altraprestazione di, che ormai sta abituando i suoi tifosi a partite dai 20 punti in su, a dimostrazione del suo feeling con il canestro sempre più intenso. E, a proposito di bomber, non delude le attese Giannis Antetokounmpo. Il pivot greco esalta gli ...