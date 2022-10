Sull’obsolescenza programmata l’Ue fa poco Ad esempio col mio Mac guasto è andata così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La Francia già nel gennaio 2020 ci aveva messo un bollino: perché i prodotti elettronici tendono a invecchiare troppo facilmente, guarda caso già il giorno dopo la scadenza della garanzia, non si possono più aggiustare. Si chiama obsolescenza: le grandi aziende fanno in modo che dopo un tot di tempo sia tutto da buttare, non riparano, obbligano i consumatori a continui acquisti, con danno all’ambiente e a tutto il resto. Su questo problema la UE non sta facendo molto. Sul tema della tutela dei consumatori sul mercato dei prodotti elettronici sembra che si stia accontentando di bagatelle. Per il momento ha pubblicato una semplice Direttiva, che dal 2024 obbligherà i produttori ad avere un solo cavo per tutti i prodotti e che peraltro da sola riuscirà a far risparmiare 250 milioni ai consumatori. Questa è l’economia fondata sui consumi e sugli sprechi, ...