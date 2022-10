“Stop alle Ong” Il governo abbatte la tratta nel Mediterraneo e dice basta ai barconi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Le navi di due Ong per le quali è stato ipotizzato il divieto di sbarco. I manganelli con i quali i poliziotti hanno respinto l'assalto dei collettivi di sinistra all'Università la Sapienza. Martedì il govermno Meloni era in carica da appena 72 ore, ma per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è stata già una giornata particolarmente impegnativa. È lui l'uomo del giorno al Senato. I parlamentari leghisti fanno la fila per mollargli una pacca sulla spalla. E, d'altronde, nelle prime dichiarazioni ufficiali pronunciate l'ex prefetto di Roma ha ricalcato pari pari i dogmi salviniani sull'immigrazione: «Se i migranti sono su navi straniere si può vietare lo sbarco in Italia» argomenta in un colloqui con «La Stampa», aggiungendo che «noi non possiamo accettare il principio che uno Stato non controlli i flussi di chi entra. Io credo molto nei corridoi umanitari di Sant'Egidio. Frenare ...