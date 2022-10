Stop alla vendita di auto diesel e benzina dal 2035 | l' Europa è pronta a fare marcia indietro?

Wired Italia

Marcia indietro sulloalle auto a benzina e diesel A innestarla potrebbe essere la Commissione europea disposta a "rivedere", in seguitosituazione geopolitica che si è venuta a creare, parte di quanto deciso ...Marcia indietro sulloalle auto a benzina e diesel A innestarla potrebbe essere la Commissione europea disposta a "rivedere", in seguitosituazione geopolitica che si è venuta a creare, parte di quanto deciso ... Auto a benzina o diesel, lo stop alla vendita dal 2035 potrebbe non vedere la luce Il successore di Speranza: "Oggi la malattia da Covid è completamente diversa da quella di prima, vogliamo tornare a una maggiore liberalizzazione" ...Electronic Arts dice stop alla distribuzione dei giochi fisici in Germania, Austria Svizzera e Scandinavia per contenere i costi di produzione.