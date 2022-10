Star Wars | Corey Burton parla del ritorno di Cad Bane E’ vivo?

Leggi su starwarsnews

(Di giovedì 27 ottobre 2022)è stato intervistato nella giornata di ieri e ha potutore di uno dei personaggi più amati del franchise: Cad. Il doppiatore è tornato a lavorare per Lucasfilm, recitando in Tales of the Jedi, nuova serie tv animata disponibile su Disney+. I più lo apprezzano per il lavoro che ha...