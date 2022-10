Stangata in arrivo per nuovi settori | rincari “consigliati” del 25%

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Valve, la società che controlla Steam, la piattaforma per computer da cui è possibile acquistare e scaricare legalmente la maggior parte dei videogame esistenti, per poi giocarci, ha pubblicato una lista di prezziai produttori per poter vendere le loro opere videoludiche. Il nuovo strumento porterà aanche particolarmente salati in tutti i Paesi e le aree geografiche, tra cui l’Eurozona. Perché Steam ha deciso di aggiornare i prezziSu Steam è infatti possibile acquistare i videogiochi in ben 39 valute. La nuova guida serve come una tabella comparativi di valori, con l’adeguamento dei prezzi all’inflazione galoppante che sta colpendo gran parte del mondo occidentale, e dall’altra aiuterà le case produttrici ad applicare prezzi equi, in linea col mercato e antifrode. Si tratta solo di raccomandazioni per ...