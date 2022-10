Spalletti gonfia il petto | “Siamo quasi perfetti” | poi avverte gli avversari

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Un Napoli assolutamente stellare quello che ieri sera ha travolto i Rangers nel 3-0 casalingo, risultato che tra l’altro sarebbe potuto essere molto più largo, vista la traversa colpita dai partenopei e le numerose occasioni sprecate o in cui il portiereo ha dovuto mettere una pezza. Prestazione sottolineata anche dal presidente Aurelio De Laurentiis, che non si è potuto esimere dal twittare i suoi complimenti verso la squadra. Questo il tweet: “Inarrestabili e divertenti. Forza Napoli sempre!”.Napoli Champions Leaguenomina il mito: “Maradona sarebbe fiero ed orgoglioso di noi” Non esita un attimo ad elogiare la prestazione dei suoi il tecnico toscano, che nel post partita dice: “Sì,stati: non era facile mantenere questo ...